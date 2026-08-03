Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Performance im Blick 03.08.2026 10:03:45

SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 261,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,383 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 59,96 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 40,04 Prozent vermindert.

Alle Carlo Gavazzi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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