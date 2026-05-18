Carlo Gavazzi Aktie

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WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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Carlo Gavazzi-Investition 18.05.2026 10:04:29

SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 217,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,598 Carlo Gavazzi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 156,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 717,24 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 110,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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