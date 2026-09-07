Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lohnende Carlo Gavazzi-Investition?
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 234,00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,735 Carlo Gavazzi-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 158,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 773,50 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 112,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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