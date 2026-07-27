Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Lohnende Carlo Gavazzi-Anlage?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 362,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 27,624 Anteile im Depot. Die gehaltenen Carlo Gavazzi-Anteile wären am 24.07.2026 4 226,52 CHF wert, da der Schlussstand 153,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,73 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 108,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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