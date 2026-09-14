SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Carlo Gavazzi-Aktie bei 162,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,617 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,15 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 11.09.2026 auf 159,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 98,15 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,85 Prozent.

Carlo Gavazzi war somit zuletzt am Markt 112,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at