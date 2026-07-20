SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr angefallen

Carlo Gavazzi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 195,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,128 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 789,74 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 17.07.2026 auf 154,00 CHF belief. Mit einer Performance von -21,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Carlo Gavazzi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at