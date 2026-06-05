SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 67,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,925 Cembra Money Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 412,69 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 04.06.2026 auf 94,65 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 41,27 Prozent.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,75 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Papiere fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at