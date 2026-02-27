Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Cembra Money Bank-Anlage? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.02.2023 wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 79,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,945 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 26.02.2026 12 575,57 CHF wert, da der Schlussstand 99,85 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 25,76 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. CHF. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cembra Money Bank AG

mehr Nachrichten