Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukrative Cembra Money Bank-Anlage?
|
27.02.2026 10:03:43
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.02.2023 wurden Cembra Money Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 79,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,945 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 26.02.2026 12 575,57 CHF wert, da der Schlussstand 99,85 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 25,76 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. CHF. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
