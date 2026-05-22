Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Profitable Cembra Money Bank-Anlage?
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 68,80 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 145,349 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 946,22 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 21.05.2026 auf 95,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,46 Prozent.
Cembra Money Bank war somit zuletzt am Markt 2,85 Mrd. CHF wert. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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