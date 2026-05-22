Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Cembra Money Bank-Anlage? 22.05.2026 10:04:00

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 68,80 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 145,349 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 946,22 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 21.05.2026 auf 95,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,46 Prozent.

Cembra Money Bank war somit zuletzt am Markt 2,85 Mrd. CHF wert. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Cembra Money Bank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cembra Money Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Cembra Money Bank AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cembra Money Bank AG 104,00 -1,89% Cembra Money Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen