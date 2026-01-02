SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Cembra Money Bank-Papier an diesem Tag bei 76,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,300 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 30.12.2025 129,19 CHF wert, da der Schlussstand 99,35 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 29,19 Prozent gleich.

Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,91 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Anteils fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at