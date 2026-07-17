Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Langfristige Performance
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.07.2023 wurde die Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie betrug an diesem Tag 74,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,495 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers auf 90,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 217,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,73 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,66 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Anteils fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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