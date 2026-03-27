Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukrativer Cembra Money Bank-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Cembra Money Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,393 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 97,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,52 Prozent.
Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,85 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie ging am 30.10.2013 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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