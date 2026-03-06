Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Lukratives Cembra Money Bank-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Am 06.03.2021 wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 96,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,041 Cembra Money Bank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,65 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 05.03.2026 auf 98,65 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,65 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,92 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cembra Money Bank AG
|
06.03.26
|SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Cembra Money Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Cembra Money Bank AG
|108,00
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.