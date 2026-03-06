Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

Lukratives Cembra Money Bank-Investment? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cembra Money Bank-Investment verdienen können.

Am 06.03.2021 wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 96,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,041 Cembra Money Bank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,65 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 05.03.2026 auf 98,65 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,65 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,92 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

