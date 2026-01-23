Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Cembra Money Bank-Performance im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Cembra Money Bank-Aktie an diesem Tag bei 88,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,124 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (100,70 CHF), wäre das Investment nun 113,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,21 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,92 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
