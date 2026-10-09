Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Investmentbeispiel 09.10.2026 10:04:05

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie gebracht.

Das Cembra Money Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 61,85 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,168 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 1 394,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,45 Prozent erhöht.

Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2,53 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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