SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Cembra Money Bank-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Cembra Money Bank-Anteile letztlich bei 65,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,527 Cembra Money Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,29 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 07.05.2026 auf 93,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,29 Prozent angezogen.

Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,73 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at