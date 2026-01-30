Cembra Money Bank Aktie
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,65 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,247 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 29.01.2026 1 204,53 CHF wert, da der Schlussstand 98,35 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 204,53 CHF entspricht einer Performance von +20,45 Prozent.
Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2,92 Mrd. CHF wert. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
