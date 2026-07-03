SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.07.2016 wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Cembra Money Bank-Anteile letztlich bei 69,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143,885 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 95,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 719,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,19 Prozent vermehrt.

Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,79 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at