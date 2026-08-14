Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Investment 14.08.2026 10:03:41

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Anteile betrug an diesem Tag 65,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 153,374 Cembra Money Bank-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 13 075,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,25 CHF belief. Damit wäre die Investition 30,75 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Cembra Money Bank betrug jüngst 2,50 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Cembra Money Bank-Papiers bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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