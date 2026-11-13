Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Hochrechnung
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Cembra Money Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,576 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 85,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,83 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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