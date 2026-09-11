Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Cembra Money Bank-Anlage 11.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie gebracht.

Cembra Money Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,589 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 10.09.2026 140,27 CHF wert, da der Schlussstand 88,30 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,27 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Cembra Money Bank betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Anteils fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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