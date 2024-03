SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie betrug an diesem Tag 103,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 0,962 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 28.03.2024 72,67 CHF wert, da der Schlussstand 75,50 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 72,67 CHF entspricht einer negativen Performance von 27,33 Prozent.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2,20 Mrd. CHF wert. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at