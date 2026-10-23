SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 76,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,316 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 22.10.2026 115,66 CHF wert, da der Schlussstand 87,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,66 Prozent zugenommen.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at