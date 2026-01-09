SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cembra Money Bank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 101,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,823 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.01.2026 967,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 3,24 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2,84 Mrd. CHF wert. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at