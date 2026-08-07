Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

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Frühe Investition 07.08.2026 10:03:56

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.08.2025 wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers betrug an diesem Tag 92,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,852 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 963,10 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 06.08.2026 auf 88,75 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 3,69 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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