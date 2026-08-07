Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Frühe Investition
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 07.08.2025 wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers betrug an diesem Tag 92,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,852 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 963,10 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 06.08.2026 auf 88,75 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 3,69 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cembra Money Bank AG
Analysen zu Cembra Money Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Cembra Money Bank AG
|94,80
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.