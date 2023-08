SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Cembra Money Bank-Investment eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 103,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,525 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2023 6 187,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,13 Prozent.

Cembra Money Bank war somit zuletzt am Markt 1,88 Mrd. CHF wert. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at