SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Cembra Money Bank-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 99,25 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,756 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 627,20 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 30.04.2026 auf 95,55 CHF belief. Mit einer Performance von -3,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at