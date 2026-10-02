Cembra Money Bank Aktie
WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167
|Cembra Money Bank-Investmentbeispiel
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor einem Jahr bedeutet
Am 02.10.2025 wurde die Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,10 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,110 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 84,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,16 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich jüngst auf 2,52 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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