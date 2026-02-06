Cembra Money Bank Aktie

Cembra Money Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W65V / ISIN: CH0225173167

Lukratives Cembra Money Bank-Investment? 06.02.2026 10:04:18

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 102,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 97,371 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 99,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 698,15 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,02 Prozent.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,92 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cembra Money Bank AG

Analysen zu Cembra Money Bank AG

Aktien in diesem Artikel

Cembra Money Bank AG 108,90 0,46% Cembra Money Bank AG

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

