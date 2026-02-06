Cembra Money Bank Aktie
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 102,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 97,371 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 99,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 698,15 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,02 Prozent.
Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,92 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
