SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Cembra Money Bank-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Cembra Money Bank am 24.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,60 CHF je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 4,25 CHF angesetzt wurde. Alles in allem schüttet Cembra Money Bank 124,69 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 6,22 Prozent zugenommen.

Cembra Money Bank-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte der Cembra Money Bank-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 101,60 CHF. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Cembra Money Bank-Anteilsschein. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Cembra Money Bank-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Cembra Money Bank-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Cembra Money Bank-Anteilsscheins 4,63 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5,18 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Cembra Money Bank-Kurs via SIX SX 3,94 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 8,68 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Cembra Money Bank- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 5,06 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,98 Prozent anziehen.

Kerndaten von Cembra Money Bank

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Cembra Money Bank beträgt aktuell 2,979 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-KGV beläuft sich aktuell auf 16,22. Der Umsatz von Cembra Money Bank betrug in 2025 634,520 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,13 CHF.

Redaktion finanzen.at