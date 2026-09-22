Centiel Aktie

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WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition im Blick 22.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 1,58 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 632,911 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 126,58 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 21.09.2026 auf 6,52 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 312,66 Prozent gesteigert.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 518,69 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,96 0,87% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

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