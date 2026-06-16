SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag bei 58,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,940 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 7,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,40 CHF wert. Damit wäre die Investition 86,91 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zuletzt 596,06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at