SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,950 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 20,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,05 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 20,05 CHF, was einer negativen Performance von 79,95 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 317,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at