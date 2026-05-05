SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,59 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 297,229 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 047,86 CHF, da sich der Wert einer Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 04.05.2026 auf 3,66 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 130,48 Prozent.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 294,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at