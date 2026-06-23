SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile betrug an diesem Tag 184,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,543 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 4,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,52 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,37 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 670,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at