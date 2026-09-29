Centiel Aktie

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WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

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Profitable Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 442,478 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 637,17 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 28.09.2026 auf 5,96 CHF belief. Mit einer Performance von -73,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 485,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,42 1,90% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

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