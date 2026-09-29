Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Profitable Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 442,478 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 637,17 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 28.09.2026 auf 5,96 CHF belief. Mit einer Performance von -73,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 485,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
10:03
|SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Aktien in diesem Artikel
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,42
|1,90%