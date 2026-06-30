Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage im Blick
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,51 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 662,252 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 7,32 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 847,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 384,77 Prozent erhöht.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) war somit zuletzt am Markt 625,11 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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