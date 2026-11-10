SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 299,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,445 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,66 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 196,66 CHF entspricht einer negativen Performance von 98,03 Prozent.

Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich jüngst auf 465,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at