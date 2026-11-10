Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Hochrechnung
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 299,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,445 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,66 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 196,66 CHF entspricht einer negativen Performance von 98,03 Prozent.
Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich jüngst auf 465,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
10:03
|SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
03.11.26
|SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Aktien in diesem Artikel
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,36
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.