Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren angefallen
Am 13.10.2016 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 272,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,676 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 19,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,36 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,03 Prozent verringert.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 463,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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