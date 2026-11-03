SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.

Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie betrug an diesem Tag 40,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24,691 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 139,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,66 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -86,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) bezifferte sich zuletzt auf 457,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at