SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cham Swiss Properties Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Cham Swiss Properties am 04.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,43 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 115,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Cham Swiss Properties beziffert sich auf 8,94 Mio. CHF. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 1 341,94 Prozent gestiegen.

Cham Swiss Properties- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Cham Swiss Properties-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 26,00 CHF. Der Cham Swiss Properties-Titel wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Cham Swiss Properties-Titels 1,85 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,94 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Cham Swiss Properties via SIX SX 42,47 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 57,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Cham Swiss Properties

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 0,40 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,52 Prozent nachlassen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Cham Swiss Properties

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Cham Swiss Properties steht aktuell bei 1,262 Mrd. CHF. Das KGV von Cham Swiss Properties beläuft sich aktuell auf 6,96. 2025 setzte Cham Swiss Properties 140,570 Mio. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3,35 CHF.

Redaktion finanzen.at