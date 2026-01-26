SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cham Swiss Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,291 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,45 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 23.01.2026 auf 25,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 35,45 Prozent gestiegen.

Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,21 Mrd. CHF beziffert. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at