Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Cham Swiss Properties-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cham Swiss Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,291 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,45 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 23.01.2026 auf 25,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 35,45 Prozent gestiegen.

Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,21 Mrd. CHF beziffert. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Cham Swiss Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cham Swiss Properties AG 25,40 -0,78% Cham Swiss Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sinkt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach unten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen