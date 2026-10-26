Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 26.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,882 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,29 Prozent vermehrt.

Cham Swiss Properties war somit zuletzt am Markt 1,13 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Cham Swiss Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cham Swiss Properties AG 23,00 0,00% Cham Swiss Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen