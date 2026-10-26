Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Performance im Blick
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,882 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,29 Prozent vermehrt.
Cham Swiss Properties war somit zuletzt am Markt 1,13 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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