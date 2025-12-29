SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cham Swiss Properties-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investierten, hätten nun 5,155 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 23,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,10 CHF wert. Mit einer Performance von +20,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at