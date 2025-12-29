Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 29.12.2025 10:03:51

SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cham Swiss Properties-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investierten, hätten nun 5,155 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 23,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,10 CHF wert. Mit einer Performance von +20,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cham Swiss Properties AGmehr Nachrichten