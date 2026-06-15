SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Cham Swiss Properties-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Cham Swiss Properties-Papier bei 18,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,634 Cham Swiss Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 24,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 956,99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,57 Prozent erhöht.

Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,18 Mrd. CHF. Cham Swiss Properties-Anteile wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Cham Swiss Properties-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at