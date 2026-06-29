Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Cham Swiss Properties-Investition im Blick 29.06.2026 10:03:53

SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43,860 Cham Swiss Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 030,70 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 26.06.2026 auf 23,50 CHF belief. Mit einer Performance von +3,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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