SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cham Swiss Properties gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 512,821 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cham Swiss Properties-Aktie auf 24,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 307,69 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 23,08 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Cham Swiss Properties-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at