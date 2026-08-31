Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Performance unter der Lupe 31.08.2026 10:03:47

SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 57,143 Cham Swiss Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 23,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 348,57 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,86 Prozent zugenommen.

Cham Swiss Properties wurde am Markt mit 1,15 Mrd. CHF bewertet. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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