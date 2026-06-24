SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 24.06.2016 wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,05 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,248 Cicor Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 119,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 626,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 526,62 Prozent.

Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 535,61 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at