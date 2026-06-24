Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Profitable Cicor Technologies-Investition?
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.06.2016 wurde das Cicor Technologies-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,05 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,248 Cicor Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 119,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 626,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 526,62 Prozent.
Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 535,61 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
10:03
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Cicor announces divestiture of Tunisia and implements an integration and productivity programme with above CHF 10 million EBITDA improvements (EQS Group)
|
16.06.26
|Cicor kündigt Verkauf des Standorts Tunesien an und setzt Integrations- und Produktivitätsprogramm mit EBITDA-Verbesserungen von über CHF 10 Millionen um (EQS Group)
|
12.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|127,40
|-1,39%