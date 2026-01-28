SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Cicor Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Cicor Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,99 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,223 Cicor Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 125,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,93 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 178,93 Prozent zugenommen.

Cicor Technologies wurde am Markt mit 548,72 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at